Київ, який потрапив у «червону» епідемічну зону, вирішить про роботу міського транспорту в понеділок

Київ, який був віднесений до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19 і має з вівторка, 23 березня, перейти на пов’язані з цим суворі карантинні обмеження, буде в понеділок, 22 березня, вирішувати питання щодо роботи громадського транспорту, заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Позиція міста у цьому питанні чітка: громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», – написав він у фейсбуці.

Раніше 20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вирішила, що в Києві з 00 годин 00 хвилин 23 березня почне діяти «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки через COVID-19, який передбачає найсуворіші карантинні обмеження.

Серед обов’язкових таких обмежень «червоного» рівня, визначених постановою Кабінету міністрів України, – також заборона на «здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень пасажирів (крім транзитних перевезень)».

Місцеві органи влади не уповноважені самочинно змінювати ці обмеження.

За даними Міністерства охорони здоров’я, Київ 19 березня за епідемічними показниками ввійшов до «червоної» зони, але офіційно за рівнем обмежень залишався в «помаранчевій» до нинішнього рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відтак попередніми днями в Києві за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосили про запровадження власних карантинних обмежень, маючи на меті уникнути переходу столиці на «червоний» рівень, але ситуація погіршилася швидше, ніж розраховували. Ці київські обмеження, що вже чинні з півночі на 20 березня, максимально наближені до обмежень «червоного» рівня і мали було діяти до 9 квітня. Але вони, на відміну від «червоного» рівня, не передбачали обмежень роботи громадського транспорту.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки – найвищий із чотирьох можливих, він передбачає найсуворіші обмеження на кшталт тих, що діяли в січні під час загальноукраїнського карантину. Система цих рівнів, уперше запроваджена восени 2020 року, відновила чинність із 24 лютого, коли в Україні був оголошений так званий адаптивний карантин: карантинні обмеження запроваджуються по регіонах залежно від епідемічної ситуації. Наразі чинність адаптивного карантину передбачена на термін до 30 квітня.

На цей час «червоний» рівень запроваджений із 26 лютого в Івано-Франківській області, з 1 березня в Чернівецькій області, з 3 березня в Житомирській області, з 8 березня в Закарпатській області. З 23 березня на цей рівень, крім міста Києва, переходить також Одеська область.