Київ і Одещину з 23 березня переводять на «червоний» рівень епіднебезпеки через COVID-19

У Києві й Одеській області з 00 годин 00 хвилин 23 березня почне діяти «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки через COVID-19, який передбачає найсуворіші обмеження, вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Як сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, впродовж останнього місяця в цих регіонах ситуація з захворюваністю на COVID-19 погіршується.

«Кількість нових випадків на COVID-19 у столиці за останній місяць збільшилась у 4 рази, за останній тиждень ми бачимо приріст на 56%. Схожими темпами зростає і кількість нових госпіталізацій підтверджених і з підозрою на COVID-19. Рівень госпіталізації до «ковідних» лікарень Києва протягом останнього тижня на 64% перевищує встановлений показник 60 осіб на 100 тисяч населення. Впродовж останніх трьох днів є перевищення двох індикаторів, зокрема, це рівень госпіталізації, а також завантаженість ліжок із киснем», – сказав Ляшко, якого цитує пресова служба Кабінету міністрів.

В Одеській області, за його словами, також зростає число госпіталізацій, і за останні три дні цей показник перевищує встановлений постановою Кабінету міністрів показник у 60 осіб на 100 тисяч населення. «Другим показником, який перевищила Одеська область, є виявлення випадків інфікування, яке протягом останніх 7 днів перевищує показник у 20%», – додав він.

Головам Одеської ОДА і Київської міськдержадміністрації доручено забезпечити дотримання належних обмежувальних протиепідемічних заходів.

Раніше 20 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що Одеська область за своїми показниками ввійшла до «червоної» зони епідемічної небезпеки, приєднавшись до міста Києва, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської й Чернівецької областей.

Із урахуванням цих даних рішення про запровадження в регіонах рівня обмежень, належних до певних зон, ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки – найвищий із чотирьох можливих, він передбачає найсуворіші обмеження на кшталт тих, що діяли в січні під час загальноукраїнського карантину.

Система цих рівнів, уперше запроваджена восени 2020 року, відновила чинність із 24 лютого, коли в Україні був оголошений так званий адаптивний карантин: карантинні обмеження запроваджуються по регіонах залежно від епідемічної ситуації. Наразі чинність адаптивного карантину передбачена на термін до 30 квітня.

На цей час «червоний» рівень запроваджений із 26 лютого в Івано-Франківській області, з 1 березня в Чернівецькій області, з 3 березня в Житомирській області, з 8 березня в Закарпатській області.

Крім того, в Києві з 20 березня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уже запроваджені власні карантинні обмеження, максимально наближені до обмежень «червоного» рівня. Вони мали діяти до 9 квітня. Про них оголосили попередніми днями саме з метою уникнути переходу столиці на «червоний» рівень, але ситуація погіршилася швидше, ніж розраховували.