Київ опинився у «червоній» карантинній зоні разом із 4 областями – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я в оновленому поділі регіонів на карантинні зони внесло Київ у «червону» зону епідемічної небезпеки щодо COVID-19, йдеться на сайті МОЗ.

Серед «червоних» разом із столицею вказані Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де протягом трьох днів поспіль значно перевищений рівень госпіталізації на 100 тисяч населення.

Зокрема, в Києві за 16-18 березня було зафіксовано 90,3-98,7 госпіталізацій на 100 тис. населення, у Житомирській області – 111,9-111,4, Закарпатській - 98,3-94,9, Івано-Франківській – 133,1-124,8, Чернівецькій – 99,4-95,8. Водночас статистика МОЗ свідчить, що динаміка госпіталізацій у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях за останні три дні знижувалася.

За даними КМДА, минулої доби у Києві зарєстрували 1210 нових інфікованих, померли 24 людини. Усього за період пандемії в столиці померли 3015 людей з-поміж 151 133 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У столиці діятиме жорсткий карантин з 20 березня до 9 квітня, так вирішила столична влада.