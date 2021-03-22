Уряд делегував право визначати порядок роботи транспорту в «червоних» зонах. Київ громадський транспорт не зупиняє

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні внаслідок COVID-19 змінений порядок роботи транспорту в регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, нагадує Урядовий портал 22 березня.

«Тепер рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах «червоної» зони прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області. Відповідно до прийнятих ними рішень, заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних областей чи окремих адміністративно-територіальних одиниць», – ідеться в повідомленні.

У столиці України влада вже оголосила, що не зупинятиме громадський транспорт на час дії обмежень.

«Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більш як 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб», – повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

В Україні минулого тижня число нових хворих на COVID-19 в окремі дні сягало майже 16 тисяч на добу. Київ разом зі ще кількома областями демонстрував показники у більш як тисячу виявлених інфікованих.