Радіо Свобода Weekly: COVID-19 набирає обертів – більше «червоних» областей, Київ вирішуватиме, чи зупиняти транспорт

Коронавірус в Україні

В Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. У «червоній» карантинній зоні опинилися шість областей і Київ, повідомили у МОЗ. Зокрема, це Київська, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Протягом трьох днів поспіль у цих регіонах значно перевищений рівень госпіталізації.

У Києві запровадили суворий карантин із 20 березня до 9 квітня, який передбачає додаткові карантинні обмеження. А з вівторка, 23 березня, Київ і Одещину переводять на «червоний» рівень епіднебезпеки. Чи зупиняти транспорт у столиці – вирішать у понеділок, заявили у Київській міській держадміністрації.

Тим часом першу дозу вакцини від COVID-19, за повідомленням МОЗ, в Україні отримали понад 108 тисяч людей.

«Порушення потенції і коронафобії». Лікар розповів про наслідки і відновлення після COVID-19

Лікар-пульмонолог з 20-річним стажем Євген Симонець вважає, що захисна маска заважає дихати тому, хто не відчув, як дихати через кисневу маску. Найкращим варіантом профілактики плевролегеневих ускладнень називає дихальну гімнастику і закликає в жодному разі при появі коронавірусних симптомів не призначати собі ліки самостійно.

Як відрізнити вірусну пневмонію від бактеріальної, в яких випадках лікарі призначають дексаметазон і чому у чоловіків після COVID-19 буває порушення потенції? Про все це лікар-пульмонолог, кандидат медичних наук Євген Симонець розповів у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

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«Лижний інструктор 2?» У Зеленського досі просувають проєкт Боржава, попри кримінальну справу

Українська влада на чолі з Офісом Зеленського продовжує вести переговори з австрійцем Гернотом Ляйтнером, який обіцяє збудувати масштабний курорт у Карпатах. На землях, які він та пов’язані з ним фірми скупили раніше. У Зеленського залишають без уваги той факт, що ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ, бо, за даними слідства, вони були придбані на виведені з бюджету гроші. Схоже, не турбує Банкову і той факт, що Ляйтнер ігнорує пряме запитання про те, хто саме фінансуватиме велике будівництво, інформують «Схеми».

Хоча ще наприкінці січня «Схеми» спільно зі словацькими журналістами-розслідувачами виявили за «олімпійським проєктом» будівництва курорту в Боржаві на Закарпатті бізнес-інтереси колишніх «регіоналів» (нині ОПЗЖ). А саме Владислава Каськіва – ексголови Держінвестпроекту часів Януковича, який нині є депутатом Закарпатської облради, та родини впливових українських політиків Юлії та Сергія Льовочкіних. Журналісти документально встановили їхню причетність до скупки карпатських земель, на яких нині планують побудувати курорт, з рахунків компаній через які, за даними слідства, виводились бюджетні кошти за часів реалізації «олімпійської надії» Януковича. Чи переглянула влада свої плани на співпрацю з австрійським інвестором стосовно будівництва курорту в Карпатах? ↓

Новий рейтинг українських мільярдерів від Forbes: майже всі олігархи збагатіли менш ніж за рік

Українське видання журналу Forbes оновило рейтинг мільярдерів України. І з’ясувало: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік – у час, коли, за даними Офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

«У росіян був наказ відступати у випадку опору українців у Криму»

Якщо буде опір, втрати, то не наполягати і відходити. Такі вказівки з Москви отримували у Криму в 2014 році. Перехоплення такого змісту отримував Генштаб України в лютому. Йти малими кроками, якщо не буде реакції – такою була тактика окупації. Військові розповіли нові подробиці операції, яку планували провести на півночі Криму, щоб утримати стратегічні об’єкти. Завдання була складне, але реальне, впевнені генерали, які готували цей задум.

Про обман, залякування, переодягання – російський стиль окупації Криму – читайте в матеріалі, підготовленому спеціально до 7-ї річниці незаконної анексії Криму.

Стрілянина на кордоні України і Росії: ФСБ планувала провокацію?

Стрілянина на кордоні України та Росії – подія екстраординарна. Але інцидент, який трапився на межі Сумської та Бєлгородської областей, залишився майже непоміченим. Незважаючи на те, що в результаті стрілянини загинув українець Євген Голубєв, а Росія вже понад три місяці не дозволяє рідним повернути його тіло в Україну. «Донбас Реалії», проєкт Радіо Свобода, дізналися ексклюзивні подробиці інциденту, ім'я військовослужбовця ФСБ, який, за даними російського слідства, відкрив вогонь по українцю, а також отримали аудіозапис, який засвідчує, що провокацію на кордоні планували.

Два роки в заручниках бойовиків «ДНР»: «Я сфотографувала військову базу «Гіві»

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу українки Олени Завальної, яка два роки перебувала в заручниках у бойовиків «ДНР». Жінка жила в окупованій Макіївці й вела блог про події у рідному місті. За це її звинуватили у «шпіонажі» й ув'язнили. Олена пережила моральний тиск, залякування і знущання. Українські правозахисники збирають свідчення колишніх полонених бойовиків – і військових, і цивільних, аби задокументувати порушення прав людини на окупованій частині Донбасу й позиватися до Росії в міжнародних судах. Її історія – за лінком.

Далі – кілька відео, які ви могли пропустити цього тижня:

У Києві відбувся протест на підтримку Стерненка, у якому взяли участь кілька тисяч учасників. У Зеленського оцінили пошкодження будівлі Офісу президента в 2 мільйони гривень.

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею», відповідаючи на запитання ведучого ABC News. Володимир Путін на слова лідера США відповів фразою «хто як обзивається, той так і називається».

Президент Литви Гітанас Науседа виступив у Раді українською мовою: «Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку довго переслідувати та знищували. Однак не знищили!» – сказав він.

Заборонені та невідомі фото Голодомору 1932–1933 років: дослідники створили унікальну фотобазу

Радянська влада суворо забороняла фотографувати Голодомор. Такі знімки вилучали та знищували. Лише одиницям вдавалося відзняти та зберегти фотодокази штучного голоду в Україні. Дослідники створили унікальну фотобазу – близько 100 знімків, багато з яких довгий час залишалися невідомими, тепер може побачити кожен.



Ініціатором та автором проєкту стала американська дослідниця Лана Бабій: «Навіть зараз Голодомор продовжують ілюструвати світлинами, які не мають до нього жодного стосунку. Часто це ставало причиною дискредитації», ‒ говорить вона. Фотографії і їхні історії – у матеріалі Дмитра Джулая.

Свідчення про «розкуркулення» і секретні документи про те, до чого воно призвело

А до редакції Радіо Свобода продовжують надходити листи від людей, чиї роди були репресовані під час сталінської спецоперації «розкуркулення». Дописувачі переповідають те, що почули від рідних, і висловлюють своє ставлення до того, що відбулося. Публікуємо ці розповіді і просимо надсилати власні історії, якщо ваш рід розкуркулили.

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