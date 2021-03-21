Понад 108 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини від COVID-19 – МОЗ

В Україні 3 968 людей вакцинували проти COVID-19 за добу 20 березня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Найбільша кількість вакцинованих була в Київській області – 550, найменша в Одеській – 30.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 108 310 людей, із них одну дозу вакцини отримали 108 309 осіб, завершила вакцинацію (отримала дві дози) одна особа.

У МОЗ додали, що щеплення проводили 134 мобільні бригади з імунізації.

Станом на 20 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 305 281 людина, повідомили у міністерстві.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Перший етап вакцинації передбачає добровільне щеплення медичних працівників закладі, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, а також військових на фронті.