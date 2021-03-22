Одещина ввійшла до «червоної» зони епіднебезпеки

На Одещині на два тижня вставлюється червоний рівень епідемічної небезпеки через надвисокі показники захворюваності на COVID-19, рівень госпіталізації та динаміку розповсюдження вірусу. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, повідомила журналістам директор департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

Червоний рівень запроваджується на Одещині з 00:00 23 березня.

У червоній зоні забороняється робота кафе і ресторанів, прийом відвідувачів у торговельних центрах і розважальних закладах, проведення масових заходів, робота спортивних центрів, діяльність непродовольчих ринків, здійснення транспортних перевезень.

«За останню добу в Одесі підтвердили 745 підтверджених випадків захворювання, з них 26 дітей і 13 медичних працівників. 32 одужали, двоє летальних. Найвищий показник підтверджених випадків в Одесі – 401 випадок», – розповіла Одарій-Захар’єва.

За її словами, загалом на Одещині підтвердили понад 98 тисяч випадків інфікування коронавірусом, з них 4615 дітей і 3232 медичних працівника. Понад 80 тисяч одужали, померли «саме від ковіду» 1613 людей, заявила директор департаменту охорони здоров’я.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, посадові особи зазначили, що міський транспорт в Одесі буде працювати.

На Одещині визначено вже 23 опорні лікарні, останню ввели 19 березня – це Госпіталь ветеранів Другої світової війни, де відкрито 90 ліжок. Середня завантаженість ліжок у лікарнях – 54 відсотки.

Протягом наступних тижнів на Одещині планують здати в експлуатацію ще 540 ліжок для хворих на COVID-19. Всі вони будуть облаштовані киснем – або за допомогою концентраторів, або в палатах буде центральне розведення киснем. Одещина також планує закупити ще 600 концентраторів, зазначила Одарій-Захар’єва.

За її словами, є певні проблеми із кадровим забезпечення, зокрема із лікарнею №8 в Одесі – її мали розгорнути як опорну, проте через захворювання 18 медичних працівників медичного закладу це рішення довелось відтермінувати. До лікарні направлять бригади із інших лікарень.

Станом на 21 березня на Одещині вакцинували 3890 осіб, 4 відсотки з них – за спеціальною програмою для лідерів громадської думки, зокрема журналістів, активістів і лідерів релігійних громад.

Станом на сьогодні на Одещині працює дев’ять мобільних бригад з вакцинації, кожна робить 60-80 вакцинацій на добу. Додатково планується розгортання ще семи бригад з вакцинації, оскільки кількість вразливих груп, які можуть претендувати на вакцинацію збільшено. З 22 березня вакцинуватися можуть всі медичні працівники, патрульна поліція, вчителі початкових класів тощо.

Обласний департамент з охорони здоров’я планує залучити до боротьби з пандемією студентів останнього курсу Одеського медичного університету. До червня, коли випускників чекає захист диплому, групи студентів мають об’їхати всі «ковідні» лікарні регіону. Обласна адміністрація буде сприяти їхньому працевлаштуванню в різних лікарнях регіону. Перший виїзд запланований на 23 березня, в Біляївську районну лікарню.