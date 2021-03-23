ПЛР-тест для іноземців, для українців – тест або самоізоляція: ДПСУ про нові правила в’їзду в Україну

У Державній прикордонній службі України уточнили, якими є нові умови в’їзду в Україну, відповідно до рішення уряду щодо подальшого запобігання поширенню COVID-19.

«Щоб потрапити в Україну, іноземці, окрім обов’язкового полісу страхування, як це було визначено до цього, повинні мати і негативний результат тестування на COVID-19. Він повинен бути зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше як за 72 години до перетину державного кордону. У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на COVID-19 співробітники ДПСУ відмовлятимуть іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону», – йдеться на сайті ДПСУ.

У прикордонному відомстві зазначили, що самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають державний кордон, за винятком деяких категорій, зокрема, й тих, хто мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції, мають встановити та активувати мобільний додаток «Вдома», нагадують у ДПСУ.

«Внесено зміни й щодо пропуску через КПВВ осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Зокрема, без самоізоляції будуть пропускатися громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що уряд напередодні вирішив внести зміни у порядок перетину кордону, зокрема зобов’язавши приїжджих мати при собі негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Вимога надавати негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19 при перетині кордону діє в багатьох країнах світу.

За даними МОЗ, від початку пандемії в Україні провели 7 726 035 ПЛР-тестувань. За минулу добу – 44 647.