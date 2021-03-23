Відтепер для в’їзду в Україну потрібна довідка про негативний ПЛР-тест – Степанов

Кабінет міністрів України зробив умовою в’їзду до країни негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Було внесено зміни щодо перетину кордону. З дня набуття чинності постановою (22 березня – ред.), незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин, усі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин», – повідомив Степанов.

За його словами, відповідну постанову уряд затвердив на позачерговому засіданні напередодні.

Вимога надавати негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19 при перетині кордону діє в багатьох країнах світу.

За даними МОЗ, від початку пандемії в Україні провели 7 726 035 ПЛР-тестувань. За минулу добу – 44 647.