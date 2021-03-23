МОЗ: лише одна область залишається у «жовтій» карантинній зоні

Лише одна область України, Херсонська, залишається у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

До «червоної» зони станом на 23 березня входять вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Черновецька, а також місто Київ.

Решта регіонів – у «помаранчевій» зоні.

В Україні минулої доби, 22 березня, виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 565 732 людей, 30 431 – померли, 1 268 886 – одужали.