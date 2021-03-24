МОЗ про ситуацію з COVID-19 за минулу добу: 342 смерті та понад 14 тисяч нових випадків

В Україні виявили 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 5 438 людей, одужали – 7 386, померли 342 людини.

Протягом доби провели 126 948 тестувань (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 579 906 людей, 30 773 – померли, 1 276 272 – одужали.