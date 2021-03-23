У США виникли запитання до оприлюднених AstraZeneca результатів дослідження вакцинації

AstraZeneca могла використати деякі «застарілі дані» випробувань свого прототипу вакцини. Таке побоювання висловили у США 23 березня 2021 року, на наступний день після того, як компанія AstraZeneca оприлюднила результати клінічних досліджень свого прототипу вакцини у США.

Управління із нагляду за безпекою даних США «висловило занепокоєння тим, що AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію випробувань, що могло надати неповну картину даних із ефективності», заявив Національний інститут США з алергій та вірусних хвороб.

Така заява прозвучала після того, як 22 березня британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила, що результати третьої фази клінічних випробувань її вакцини від COVID-19 у США, а також у Чилі та Перу, довели її ефективність і безпечність.

У повідомленні, розповсюдженому компанією, йшлося, проблем із безпекою, пов’язаних із щепленням цією вакциною, що офіційно відома як AZD1222, не виявлено.

Дослідження опрацювало інформацію про щеплення майже на 32,5 тисяч людей різного етнічного походження й віку, і засвідчило 79% дієвості вакцини у запобіганні симптоматичному перебігові COVID-19 і 100% ефективності у запобіганні важкому перебігу, мовиться у повідомленні.

Ефективність вакцини AstraZeneca для учасників віком 65+ , як стверджує компанія, склала 80%.

Однак, Управління із нагляду за безпекою даних США закликало компанію AstraZeneca до співпраці, щоб можна було «переглянути дані про ефективність і забезпечити доступність до інформації про найточніші останні дані».

Дані цих випробувань будуть подані Федеральній адміністрації з контролю над продуктами харчування та ліками США для отримання дозволу на використання вакцини у Сполучених Штатах.

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