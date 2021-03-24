Пандемія COVID-19 піддає ризику прогрес боротьби з туберкульозом, повідомляє Центр громадського здороов’я МОЗ України у Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

«Туберкульоз залишається одним із найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. За даними ВООЗ щодня близько 4 000 людей втрачають життя від туберкульозу і 28 000 людей хворіють на ТБ. У світу не вистачає часу, щоб діяти згідно з зобов’язаннями щодо подолання туберкульозу, взятими світовими лідерами. Це особливо критично в контексті пандемії COVID-19, яка піддає ризику прогрес боротьби з туберкульозом та забезпечення рівного доступу до профілактики та догляду», – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У відомстві кажуть: чверть світового населення нині заражена туберкульозними паличками, більшість з цих людей не є хворими або заразними, але вони мають ризик розвитку захворювання у майбутньому.

У ЦГЗ нагадують про симптоми, які характерні для туберкульозу:

Кашель понад два тижні;

Підвищена температура тіла понад 7 днів;

Утруднене дихання;

Біль у грудях;

Поганий апетит, постійна слабкість;

Безпричинна втрата ваги;

Підвищена пітливість, особливо вночі;

Кровохаркання (наявність крові у мокротиння, що виділяється при кашлі).

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в країні торік кількість уперше зареєстрованих випадків туберкульозу, включно з його рецидивами, становила 17 593 осіб, що на майже 30% менше показника 2019 року. Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я за 2020 рік зменшилася із 290 до 210-ти.

Щороку 24 березня у світі відзначають день боротьби з туберкульозом. Цього дня 1882 року Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування туберкульозу.