У 2020 році в Україні зареєстрували майже на 30% менше випадків активного туберкульозу – ЦГЗ

У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами. Це на 29,8 відсотка нижче, ніж у 2019 році, коли зареєстрували 25 237 випадків, повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Зазначається, що у розрахунку на 100 000 населення показник захворюваності знизився із 60,1 до 42,2.

«Захворюваність на туберкульоз серед дітей до 17 років у 2020 році знизилася на 32,1 відсотка. У 2019 році показник захворюваності становив 10,6 на 100 000 населення, а 2020 року – 7,2 на 100 000, або 803 та 540 в абсолютних числах відповідно. Захворюваність на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ/СНІДом у 2020 році зменшилася на 35 відсотків – до 2 860 випадків порівняно з 4 398 у 2019 році (відповідно до 6,9 з 10,5 на 100 000 населення)», – мовиться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що на сьогодні в Україні туберкульоз є виліковним, а протитуберкульозні препарати надаються під час курсу лікування безкоштовно.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у вересні 2020 року заявив, що тариф для лікарень на лікування хворих на туберкульоз зросте втричі. За даними голови МОЗ, в бюджет 2021 року закладено кількість хворих на туберкульоз 43 981 людей.