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24 березня 2021, Київ 23:30
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Глобальна боротьба з туберкульозом «відкинута на 12 років назад» через пандемію COVID

Глобальна боротьба з туберкульозом «відкинута на 12 років назад» через пандемію COVID
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Глобальна боротьба з туберкульозом «відкинута на 12 років назад» через пандемію COVID

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Аналіз даних із України, Таджикистану, Бангладеш, Індії, Індонезії, М'янми, Пакистану, Філіппін, Південної Африки показує, що в середньому на 23 відсотки знизилася кількість випадків діагностики і лікування туберкульозу.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня, лікарі попереджають, що прогрес у глобальній боротьбі з цією хворобою був відкинутий пандемією коронавірусу більш ніж на десять років назад. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Генрі Ріджвелл. (Відео: VOA, AFP, Reuters, AP, Skype)

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