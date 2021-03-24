Глобальна боротьба з туберкульозом «відкинута на 12 років назад» через пандемію COVID

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня, лікарі попереджають, що прогрес у глобальній боротьбі з цією хворобою був відкинутий пандемією коронавірусу більш ніж на десять років назад. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Генрі Ріджвелл. (Відео: VOA, AFP, Reuters, AP, Skype)