Чи захищені українські діти від туберкульозу?

Попри офіційні статистичні дані, які демонструють зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз, Україна продовжує перебувати у списку країн з високими темпами поширення небезпечних форм сухот, стверджують лікарі-фтизіатри. БЦЖ, яка належить до переліку безкоштовних вакцин, держава закуповує відповідно до Календаря щеплень. Проте у пологових будинках, де традиційно вакцинують немовлят від туберкульозу, вакцина БЦЖ вже місяць відсутня. Чому склалась така ситуація, і які існують проблеми у діагностиці та лікуванні дитячого туберкульозу з'ясовувало Радіо Свобода.

У чому цінність БЦЖ, і коли вона знову з’явиться?

Киянка Тетяна народила сина в кінці січня. Малюк ще встиг отримати необхідне щеплення від туберкульозу. Жінка каже, що їм пощастило «народитися в строки», адже з наступного місяця у пологовому закінчилася вакцина БЦЖ. У подібній ситуації опинилися пологові будинки Харкова, Житомира, Луцька та інших міст, куди Радіо Свобода звернулося за коментарем.

Олена Іванівна, лікар-неонатолог Луцького пологового будинку:

«З лютого у нас немає БЦФ. Мали болгарську вакцину, в кінці січня закінчився строк дії попередньої партії. Коли наступні поставки – невідомо, нам нічого не говорять».

Як зауважують у Благодійній організації Громадський рух «Українці проти туберкульозу», понад 90% українських немовлят щороку мають отримувати щеплення вакциною БЦЖ, яка є ефективним запобіжником проти важких форм сухот. Це особливо актуально для країн із високими показниками захворюваності. До цього переліку належить і Україна.

Важливо в умовах боротьби з пандемією коронавірусу не упустити час і не проґавити спалах іншого небезпечного захворювання, яким є сухоти, наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода голова правління «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко.

Адже, за його словами, Україна посідає друге місце в світі за поширенням найбільш небезпечної форми туберкульозу із широкою лікарською стійкістю, а також входить в десятку країн із мультирезистентним туберкульозом.

Із 2015 року Міністерство охорони здоровְֹֹ’я закуповує ліки за посередництвом міжнародних організацій. У 2019 році через внесені зміни до закону «Про публічні закупівлі» термін придбання ліків і вакцин через міжнародних посередників продовжили ще на два роки.

На думку Віталія Руденка, зміст угод про постачання невідомий широкому загалу, відтак це дає підстави говорити про корупційну складову процесу.

«Ми звернулися до прем’єр-міністра, президента, голів парламентських фракцій і комітетів з вимогою оприлюднити меморандуми між українським урядом і міжнародними організаціями, а також надати інформацію про особу в Кабінеті міністрів, в обов’язки якої входить контроль за виконанням цих договорів, і яка несе відповідальність за зрив своєчасних поставок», – зауважив Віталій Руденко.

Між тим, як запевнив Радіо Свобода дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, стара вакцина БЦЖ вичерпала свої строки дії, а у нової вакцини наразі вже завершився етап реєстрації і незабаром слід очікувати її поставок в Україну. Мова йде про лічені дні, наголосив Лапій.

Вакцина БЦЖ вже закінчила реєстрацію, вже готова її відправка в Україну

«Термін придатності БЦЖ закінчився 31 січня цього року. Наразі надійшли вакцини проти кашлюка, дифтерії, правця. Вони вже є в Україні. Вакцина БЦЖ вже закінчила реєстрацію, вже готова її відправка в Україну.

Можна говорити, що за пару днів вона прибуде. Це вже буде інший виробник. Дефіцит з вакциною БЦЖ можна пояснити тим, що влітку уряд замінив одні міжнародні організації, які проводять закупівлі, на інші. Такі моменти відображаються на швидкості ухвалення рішень, на оголошенні тендерів і поставок», – зауважив інфекціоніст.

У 2015–2016 роках в Україні знизилися показники щеплення БЦЖ, і понад пів мільйона українських новонароджених виявилися незахищеними від сухот, зазначає на своїй сторінці у фейсбуці харківський імунолог Андрій Волянський. За його словами, через це різко зросла кількість випадків туберкульозу, незважаючи на те, що загальна кількість новонароджених різко впала.

Разом з вакциною БЦЖ дитина отримує специфічний імунітет, який захищає її від важких форм, зокрема, туберкульозного менінгіту, який призводить до дитячої смертності, зауважує у коментарі Радіо Свобода дитячий фтизіатр, представниця благодійної організації «100% Життя» Яна Шеремета. Якщо вакцинована дитина захворіє, вона буде переносити недугу в легкій формі.

Небезпека в тому, що сухоти у дітей часто нічим себе не проявляють – лікарка

Туберкульоз – інфекційне і небезпечне захворювання, яке передається через людське дихання і вражає легені, кістки, нирки. Найбільш вразлива група – це діти, в яких ще не сформований імунітет. За даними ВООЗ, показник захворюваності дітей на туберкульоз в Україні в 4,5 рази перевищує національну статистику, стверджує Віталій Руденко. Його думку поділяє і Яна Шеремета, яка розповідає, що, за офіційними даними, в Україні спостерігається зниження випадків захворювання на туберкульоз. Насправді картина зовсім інша – маємо велику кількість недіагностованих випадків.

Туберкульоз часто проходить безсимптомно

«Просто ми не виявляємо дитячі форми туберкульозу. Часто він проходить безсимптомно, його важко діагностувати. Як правило, батьків не насторожує загальний стан здоровֹ’ֹя їхніх дітей. Дитячий організм він сильніший, не ослаблений супутніми захворюваннями, тому тривалий час самостійно бореться з цією інфекцією», – розповідає Яна Шеремета.

Часто випадки туберкульозу у дітей виявляють тоді, коли їх обстежують як контактних осіб, коли хтось у родині хворіє на цю недугу. Невтішну ситуацію ускладнює недосконала реформа системи протитуберкульозної допомоги, вважає Віталій Руденко. Стара система фтизіатричних установ знищується, а нова не встигла запрацювати. Відтак поки сімейні лікарі не готові розв’язувати всі проблеми, пов’язані з туберкульозом.

Дитячий фтизіатр Яна Шеремета, навпаки, стверджує, що мережа спеціалізованих туберкульозних закладів вже давно потребувала реорганізації. На утримання цих установ виділялися великі кошти, але вони виявилися нерентабельними – ліжок там було більше, ніж кількість нових випадків захворювання, які реєструвалися щороку. Те, що комплекс «туберкульозних питань» передали на первинну ланку, вона вважає гарною ідеєю.

Саме сімейні лікарі «ведуть» родину, знають усі захворювання її членів, ознайомлені з повною картиною, відтак їм буде легше виявляти нові випадки, проводити профілактику, направляти на консультацію до лікаря-фтизіатра та спостерігати за пацієнтом під час лікування.