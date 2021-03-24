Судмедекспертиза: військова із щепленням від COVID-19 померла через гостру серцево-судинну недостатність

Причиною смерті військовослужбової, що настала за два дні після щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров’я повідомили в одеській лікарі, де зробили розтин померлої.

«Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я», – повідомили в МОЗ.

Висновки судмедекпертів збігаються із попередніми висновками Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, вказали у відомстві.

Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.

Як повідомило МОЗ із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ, жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca 21 березня. Вона мала бути залучена до завдань в рамках операції Об’єднаних сил, відтак належала до пріоритетної групи для вакцинації.

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще дев’ятеро осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала», – стверджують у міністерстві.

Як підкреслюють у МОЗ, вакцинація проти COVID-19 «не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин».

За даними міністерства, від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 137 026 людей, зокрема 590 «несприятливих подій» після імунізації, троє людей певний час були під наглядом лікарів, зараз всі вони здорові.

За даними Медичних сил ЗСУ, за час пандемії від коронавірусної хвороби одужали 17 546 військових, 53 померли. Першу дозу вакцини отримав 15 331 військовий.