Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19 до 76 відсотків. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі неточних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, і це може підірвати довіру до наукових висновків.

AstraZeneca заявила, що планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100 відсотків ефективна проти важких або критичних форм хвороби. Також йдеться про те, що вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.

Вакцина AstraZeneca вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Раніше цього місяця вакцина зіткнулася з проблемами, коли більш ніж десяток країн тимчасово призупинили її використання після того, як із нею пов’язали поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

Лідери ЄС сьогодні проведуть саміт по відеозв’язку щодо пошуку стратегії подолання пандемії, обговорять так звані «паспорти вакцинації», які повинні полегшити безпечне пересування всередині ЄС цього літа. Залишається багато відкритих питань, наприклад, коли їх запроваджувати, як отримати і які переваги вони надаватимуть.