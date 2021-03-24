Євросоюз обмежить експорт вакцин від COVID-19 за межі блоку

Європейський Союз запропонує нові правила, які потенційно можуть заблокувати експорт вакцин проти COVID-19 до Великобританії та інших країн.

Регламент, чорновий варіант якого повинен бути оприлюднений 24 березня, буде спрямований на Велику Британію та інші країни, що виробляють вакцини, які намагаються забезпечити «обмін». Він передбачає, що ЄС не експортуватиме набагато більше вакцин, ніж імпортує.

Постачання з Євросоюзу за кордон також можуть бути утримані, якщо країни призначення мають вищі показники вакцинації або мають «менш серйозну» ситуацію з пандемією коронавірусу.

Регламент не означає, що Євросоюз блокуватиме експорт, але цей захід дасть урядам підґрунтя, щоб вирішувати, обмежувати експорт чи ні.

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Проєкт зупиняє дію всього переліку країн з-поза меж ЄС, раніше звільнених від експортних обмежень – переважно це бідніші європейські сусіди.

Згідно з новими правилами, ЄС також зможе заблокувати експорт, якщо компанія не виконає свої квартальні контракти або спробує зосередити постачання наприкінці терміну.

Такі заходи можуть вплинути на AstraZeneca та Johnson & Johnson, які оголосили про затримки постачання вакцин.

Наприклад, AstraZeneca доставила менше чверті зі 100 мільйонів доз, які вона пообіцяла забезпечити за перші три місяці цього року.

Це також може вплинути на всіх виробників вакцин у Євросоюзі. Moderna та Pfizer/BioNTech також мали затримки з поставками вакцин до ЄС, хоча вони мають виконати загальні цілі за перший квартал. ЄС прагне запобігти будь-яким затримкам протягом року.

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Цього місяця ЄС використав механізм експортного контролю, створений у січні, щоб заблокувати відвантаження вакцини AstraZeneca до Австралії після того, як виробник вакцин оголосив про скорочення поставок до ЄС у першому кварталі.

Кампанія ЄС з вакцинації страждає від затримок і проблем із постачанням, що призвело до широкого політичного резонансу.

Євросоюз експортував 42 мільйони доз до майже трьох десятків країн, але доставив лише 70 мільйонів доз у межах самого блоку з 27 країн. Велика Британія отримала найбільше вакцин із заводів ЄС, але не експортувала жодної до блоку в лютому та березні.