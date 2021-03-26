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26 березня 2021, Київ 09:15
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Коронавірус: що затримує постачання вакцин до Європи?

Коронавірус: що затримує постачання вакцин до Європи?
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Коронавірус: що затримує постачання вакцин до Європи?

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У Європейському союзі заявляють, що компанія AstraZeneca завдала шкоди своїй репутації через нездатність надати вакцини проти COVID-19 у визначений контрактом із ЄС термін.

Суперечка з британсько-шведською компанією відбувається в час, коли країни-члени Євросоюзу намагаються щонайшвидше вакцинувати своє населення, але постачання вакцин затримується. ЄС погрожує заборонити експорт вакцини AstraZeneca, виробленої на його території, до Британії, заявляючи, що компанія надає контрактам із Лондоном вищий пріоритет, ніж контрактам із Євросоюзом. (Відео Reuters)

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