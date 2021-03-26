Коронавірус: що затримує постачання вакцин до Європи?

Суперечка з британсько-шведською компанією відбувається в час, коли країни-члени Євросоюзу намагаються щонайшвидше вакцинувати своє населення, але постачання вакцин затримується. ЄС погрожує заборонити експорт вакцини AstraZeneca, виробленої на його території, до Британії, заявляючи, що компанія надає контрактам із Лондоном вищий пріоритет, ніж контрактам із Євросоюзом. (Відео Reuters)