Коронавірус: Євросоюз судиться з компанією AstraZeneca через нестачу вакцин

Європейський союз подав судовий позов проти британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca через те, що вона не виконала свого контракту на постачання до ЄС вакцин проти COVID-19.

Як повідомив речник Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, Стефан де Керсмакер, позов був поданий іще 23 квітня, бо «деякі умови контракту не були дотримані, і компанія не змогла запропонувати надійної стратегії забезпечення вчасного постачання доз».

«Ми хочемо бути певними, що буде швидко надана достатня кількість доз, на які мають право європейські громадяни і які були обіцяні на підставі контракту», – додав він.

Контракт із компанією AstraZeneca зобов’язував її вжити «найкращих розумних заходів», щоб надати до червня 300 мільйонів доз. Але в першому кварталі 2021 року були надані тільки 30 мільйонів доз, і компанія заявила, що в другому кварталі зможе надати тільки 70 мільйонів доз.

Крім того, за контрактом ЄС мав опцію закупити додатково ще 100 мільйонів доз, але тепер не буде користатися з неї.

У відповідь на це оголошення Єврокомісії AstraZeneca висловила незгоду зі справою, яку будуть розглядати суди в Бельгії.

«AstraZeneca повністю виконала авансову угоду про закупівлі з Європейською комісією і буде рішуче захищати себе в суді. Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд цієї справи безпідставний, і ми раді цій можливості, щоб вирішити цю суперечку якнайшвидше», – твердить компанія.

AstraZeneca повідомила про нестачу вакцин практично з самого початку постачання за контрактом із ЄС, коли в неї виникли проблеми з виробництвом і постачанням у січні.

ЄС особливо критикує цю компанію за те, що вона продовжила постачати Велику Британію вакцинами, які виробляла на своїх потужностях у Європі, при цьому зриваючи свої зобов’язання перед Євросоюзом.