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27 квітня 2021, Київ 16:54
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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В Індії п'ятий день поспіль безупинно зростає кількість нових випадків захворювання на COVID-19, це ще більше підштовхнуло систему охорони здоров’я тієї країни до краю прірви; Італія послабила деякі обмеження, пов’язані з пандемією, барам і ресторанам дозволили поновити обслуговування у двориках, також у тій країні все більше учнів повертаються до шкіл; У Франції знову відчиняються дитячі садки та початкові школи, незважаючи на те, що кількість пацієнтів у французьких відділеннях інтенсивної терапії залишається високою. (Автор: Ніл Боудлер. Джерело: Reuters/AP)

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