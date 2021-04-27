Протест у Франції. Француженки влаштували прем'єр-міністру «Зухвалу акцію»

Власники бутіків жіночої білизни у Франції виступають проти локдауну і вважають, що спіднє має бути у списку товарів першої необхідності. У знак протесту сотні жінок надіслали поштою трусики на адресу офісу прем'єр-міністра Жана Кастекса.

Франція нині переживає третій локдаун, набагато менш суворий, ніж перший у березні 2020 року. У той час як театри, музеї і бари лишаються повністю зачиненими, магазинам одягу та білизни дозволили працювати за схемою «click and collect» – клієнти можуть обрати і купити товар в інтернеті, а потім прийти та забрати його в магазині.

Але ситуація з білизною лишається неоднозначною. Майже всі бутіки зачинилися або перейшли на продаж через інтернет, але у деяких великих супермаркетах на кшталт «Ашану» чи «Карфуру» відділи білизни досі відкриті.

Власники та власниці магазинів жіночої білизни об'єдналися і влаштували протест «Action culottée». Французького шарму цій акції надає не лише факт сотень посилок із мереживними трусиками для прем'єр-міністра, а і сама назва флешмобу. Організатори обіграли слова-омоніми - «culotte», що у перекладі українською «труси» і «culottée» - «зухвалий». Відповідно, якщо перекладати написане, то протест називатиметься «Зухвала акція», а усний переклад «Акція трусиків».

«Я не розумію, чому продуктові магазини відкриті, книжкові теж, а нас – зачинили. Хіба ми не вдягаємо щодня труси? Хіба це не входить до товару першої необхідності?!» – обурюється одна з учасниць протесту і власниця магазину білизни Одрі Марі.

Водночас француженки, які проходять повз магазин жіночої білизни, кажуть, що скучили за шоппінгом, бо локдаун вже остогид, однак катастрофи у закритті магазинів білизни вони не вбачають. До того ж, уряд виплачує компенсацію представникам бізнесу, який був змушений зачинитися на час локдауну.

«У мене є моя улюблена марка білизни і я знаю який у мене розмір трусиків і бюстгальтера, я вже замовляла собі комплект під час цього локдауну. Я не проти цих обмежень, якщо це допоможе врятувати житті», – зазначила у розмові з Радіо Свобода Анастасія, асистентка директора міжнародної медичної компанії.

Учасники флешмобу очікують реакції від французької влади, однак на час написання матеріалу її не було.

Третій з початку епідемії коронавірусу локдаун у Франції розпочався відразу після католицького Великодня, 5 квітня. Французька влада обіцяє полегшення обмежень на початку травня, але дата повного «відкриття» країни – невідома.