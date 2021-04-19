Експеримент на Львівщині: майже всіх дорослих Моршина вакцинують від COVID-19

МОРШИН – У курортному Моршині, що на Львівщині, почали масову імунізацію мешканців китайською вакциною Corona Vac. Провакцинувати планують 70% населення, в тому числі працівників усіх санаторіїв.

Цей експериментальний проєкт скерований на те, щоб Моршин став безпечним для гостей і уберегти місцеве населення від коронавірусної інфекції.

Що очікує місцева влада і населення від такої масової вакцинації? Чи відгукуються люди на запрошення прийти у пункти? Як вплинувала пандемія на життя курортного містечка?

У Моршині працює два пункти вакцинування. В одному з них, що розташований у міській лікарні, люди заходять у кабінет один за одним. Лікарка Андріана Онуфрів-Янко показує в комп’ютері календар запису на вакцинування.

Небагатьом людям відмовляємо

« 88 людей сьогодні лише на наш пункт. Календар запису на вакцинування постійно заповнюється. Дуже небагатьом людям, які у групі ризику, відмовляємо», – говорить лікарка.

Процедура у кабінеті стандартна – людина відповідає на запитання, які є в анкети, підписується. До слова, одна з жінок прийшла на щеплення, але, коли медики довідались, що вона днями завершила лікування важкої форми COVID-19, відправили додому і попросили звернутись спершу до сімейного лікаря.

Подружжя Анна та Іван Янківи прийшло на вакцинування. Літні люди розповіли Радіо Свобода, що не роздумували щодо щеплення.

«Ми записалися, привезли вакцину і нам повідомили. Чого боятися, нема чого. Профілактика, бо інакше ми ніколи цю хворобу не вилікуємо. Хочеться, щоб люди до нас поїхали, щоб молодь мала роботу, щоб діти у садочок ходили», – говорять Янківи.

У пункті вакцинування – люди різного віку, як і статусу, а це пенсіонери, працівники державних установ, курортно-санаторних закладів.

Ми не будемо один одного боятися

«Це найкращий спосіб зараз застерегти себе і своїх близьких, рідних. Це мій свідомий вибір. Це перспективний проєкт, який залучатиме до нас відпочивальників і буде здорове населення. Ми не будемо один одного боятися», – каже 28-річна Анна Косило.

Юліанна Парфір’єва – фармацевт за фахом. Її мама працює в одному з санаторіїв Моршина.

Люди приїжджатимуть

«Я перехворіла коронавірусом у листопаді, в легкій формі, не відчувала запаху. Вся моя сім’я вакцинується, окрім маленької доньки. Краще вакцинуватися, хоч є багато різних думок про це, але, навіть, якщо вже перехворіти після вакцини, то краще не важкою формою, не лежати на ШВЛ. Така масова вакцинація для курортного міста – добре, у нас буде реабілітація після коронавірусу. Люди приїжджатимуть і оздоровлюватимуться у нас», – говорить Юліанна Парфір’єва.

Що очікують від вакцинування?

У Моршині проживає 4239 осіб, із них 800 – неповнолітні. На сьогодні провакциновані понад 350 медиків, згідно з національною програмою. До 1 травня планують щепити близько 2400 мешканців, які становлять 70% населення міста і мешканців довколишніх сіл, які працюють у Моршині. Міська влада звернулась із пропозицією до уряду про масову імунізацію населення, щоб сформувати колективний імунітет у місцевого населення і створити безпечні умови для відпочинку та оздоровлення людей на курорті Моршин. Адже пандемія COVID-19 негативно вплинула на розвиток міста, роботу санаторіїв, готелів, більшість із яких зачинена чи напівпорожня. 70% міської економіки зосереджено саме на курортно-туристичному бізнесі.

Заборгованість по бюджетниках – понад 2 мільйони гривень

«Регіон перебуває у «червоній зоні» карантину і нині працюють два приватні санаторії, на невелику потужність. Сьогодні у нас виконання бюджету трохи більше половини. Але прогноз через те, що не працюють санаторії, невтішний. Заборгованість по бюджетниках – понад 2 мільйони гривень. Це й спонукало мене звертатися до Кабміну, прем’єра з проханням допомогти, і один із варіантів – цей пілотний проєкт. Якщо більшість людей, яка живе у Моршині, працює в санаторіях, буде вакцинована, це збільшить безпеку відпочивальників. Але ніхто не відмінить масковий режим, дистанцію», – зауважив мер Моршина Руслан Ільницький.

До карантину в Моршині щороку відпочивали від 30 до 40 тисяч людей з України, Молдови, Білорусі, Польщі. Найбільший санаторний комплекс Моршинкурорт» у 2019 році прийняв 13 500 людей, торік – 4700. Одночасно тут може лікуватися 1600 осіб. У санаторії працює близько 500 людей.

«Кількість людей, які їдуть лікуватись і відпочивати, зменшилась, а навантаження залишилися. А це місцеві податки, утримання в робочому стані обладнання, оплата праці персоналу. Торік у березні, а це низький сезон, у нас лікувались 600 людей. Це багато. Тоді запровадили жорсткий карантин і люди були змушені поїхати звідси. Ми три місяці не могли працювати через заборону, фактично, втратили динаміку у розвитку сезону. Зараз повторюється те саме. Коли запровадили «червону зону», люди бояться їхати», – розповів Олег Мельник, медичний директор «Моршинкурорту».

Він сподівається, що у рамках пілотного проєкту вакцинуються близько 80% працівників санаторію. Відтак персонал і ті, хто приїдуть відпочивати, почуватимуться безпечно. До того ж у Моршині планують запровадити постковідну реабілітацію в санаторно-куротних закладах, в яких люди, які перенесли COVID-19, зможуть відновити імунну систему, легеневу, нервову, загалом оздоровитись. Адже програми з реабілітації вже працюють кілька років.

Місцева влада і підприємці сподіваються, що масове вакцинування сприятиме зменшенню поширення коронавірусної інфекції і, відповідно, приїдуть люди на відпочинок.

Вакцинація населення Моршина дасть можливість спостерігати за рівнем захворюваності на COVID-19, наскільки вона є ефективною і який матиме результат – такі очікування від експерименту в керівника департаменту охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації Ореста Чемериса.

Людей агітують вакцинуватись

Місцева влада заохочує мешканців вакцинуватись, встановивши банери у місті, мобільні групи їздять підприємствами і спілкуються з людьми, розповідаючи про вакцину, телефонують до людей і запрошують у пункт вакцинування. Втім, є чимало таких, які не вельми поспішають робити щеплення.

– Я ще не вирішила, чи буду вакцинуватись. Зупиняє те, що я не впевнена у цій вакцині, чи реально вона потрібна.

– Народу немає на курорті, просто глухо. Допоможе вакцина, якщо вона якісна, а якщо – ні? З моїм здоров’ям вакцинуватись протипоказано, бо і ноги хворі і тиск зашкалює, – говорили люди на вулицях міста.

Марія Федосюк, яка займається туристичним бізнесом, зауважила, що рік пандемії був важкий, менше людей і, звісно, замовлень, але сподівається, що невдовзі місто оживе.

«Люди вже дзвонять, питають, бронюють місця. Думаю, єдиний вихід, щоб повернутись до нормального життя, вакцинація. Чекаю, що все зазеленіє і люди до нас приїдуть», – наголошує Марія Федосюк.

Моршин має цікаву історію. Ще у першій половині XVI століття шляхтичі Бранецькі, власники міста, відкрили соляні шахти для видобутку ропи, з якої отримували сіль. Але вона не вельми була добра на смак і цей солеварний бізнес не вдався.

У другій половині ХІХ століття очистили два колодязі шахт і виявили джерело і лікувальні грязі. Від того часу курорт у Моршині ставав дедалі відомішим і популярнішим. Вже у 1930-х роках ХХ століття тут збудували водолікарню, грязелікарню, бювет мінеральних вод. Долучилось до розвитку курортного Моршина і Товариство галицьких лікарів.

Після Другої світової війни, коли вдруге у липні 1944 року в Галичину прийшла радянська влада, приватні санаторії об’єднали, сюди приїжджали на відпочинок і лікування за профспілковими путівками тисячі і тисячі людей з усього СРСР.

У роки незалежності України почалась нова сторінка в історії курортного містечка, тут з’явились приватні готелі, занепали державні санаторії, було і є багато охочих приватизувати земельні ділянки.

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на життя Моршина, про що багато говорили підприємці і прості мешканці, і представники влади, але віддавна тут невирішені численні проблеми у курортній системі міста. Бракує містечкові якісної промоції, креативних ідей.