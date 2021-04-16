Що таке тромбоз і чи пов’язаний він з вакцинацією проти коронавірусу?

Кілька європейських країн призупинили щеплення вакциною AstraZeneсa через ймовірні негативні наслідки у вигляді тромбозу. Зокрема, німецькі і норвезькі науковці припускають, що виникнення кров’яних згустків у людей сталося після щеплення цією вакциною. Між тим, як стверджують у ВООЗ, наразі не можна говорити про прямий зв’яְзок між тромбозом і вакциною AstraZeneсa або її аналогом CoviShield. Що думають про це українські фахівці? Чим небезпечний для здоров’ֹֹя людини тромбоз, кого він найчастіше уражає і як запобігти захворюванню?

Тромбоз – це стан, під час якого в організмі людини утворюються згустки крові (тромби). Найчастіше тромби формуються у судинах гомілки, стегна або тазу, але інколи і в інших частинах тіла, наприклад, у кишковику або навіть в оці. Згустки частково або повністю блокують кровоток у судинах, що призводить до виникнення інших захворювань, а часом і до смертельних випадків.

Порушення кровотоку спричиняє відмирання (некроз) тканин. Якщо тромб відривається і потрапляє в серце, то це призводить до інфаркту міокарда. Якщо тромб потрапляє в легені, то наслідком цього є розвиток тромбоемболії легеневої артерії, що загрожує смертю. Якщо тромб потрапляє в головний мозок, то в такому випадку у людини виникає інсульт.

Умови виникнення

Лікарі-флебологи визначають три умови для утворення тромбозу. Це так звана тріада Вірхова (названа на честь німецького патологоанатома, який описав ці чинники):

пошкодження судинної стінки;

порушення кровотоку;

гіперкоагуляція (підвищене згортання крові).

Тромбоз може виникати як в артеріях, так і у венах.

Причини

Серед причин, через які виникають венозні тромбози, є хронічні захворювання, зокрема онкологія. А серцево-судинні недуги провокують артеріальні тромбози. На розвиток тромбозу впливають також:

зайва вага;

обмежене вживання рідини;

шкідливі звички;

вживання деяких медичних препаратів;

вік;

операції;

надмірне фізичне навантаження.

Групи ризику

Захворіти на тромбоз можуть пацієнти, які мають захворювання, пов’язані з підвищеною коагуляцією крові – інфаркти, інсульти. Крім цього, у вразливі категорії потрапляють:

жінки, що приймають гормональні контрацептиви;

вагітні;

люди похилого віку;

пацієнти, що страждають на варикозне розширення вен.

Ризик збільшення тромбозу є основним показником для операції з варикозу, зауважив у розмові з Радіо Свобода флеболог, судинний хірург Олексій Родіонов. Варикоз – це хвороба, під час якої відбувається розширення вен, проте кров там застоюється, тромбується:

«Чим більше ці вузли (варекси), тим більше шансів, що це призведе до утворення тромбів. Небезпека в тому, що тромби з поверхневих вен можуть потрапляти до глибокої системи вен, відриватися, потрапити в легені і спричинити летальні випадки. Це є найважливіший показник для лікування варикозу. Тобто мова не лише про естетику, але й про профілактику тромбоутворення», – розповідає лікар.

Прояви захворювання

Артеріальний і венозний тромбози мають різні симптоми.

Артеріальні тромбози характеризуються порушенням кровопостачання кінцівки або іншого органу, де виник тромбоз. Якщо мова йде про кінцівки, то людина може відчувати сильний біль у м’язах, може бути блідість шкіри. Необхідно оперативно звернутися до спеціаліста, який підтвердить діагноз і почне лікування, призначить препарати, які відновлять кровопостачання. Якщо зволікати, то людина може втратити руку або ногу.

Венозні тромбози мають тривалий період розвитку, але початок захворювання також супроводжується болем, посинінням шкіри, а також набряком, який призводить до збільшення кінцівки у кілька разів.

«Ковід» і тромбоз

Коронавірус як хвороба має тромботичні ускладнення. Рівень зараження зростає, відтак, зауважує Олексій Родіонов, в своїй практиці він все частіше зустрічає тромбоз як один з негативних наслідків перенесеного захворювання:

Ми накопичуємо дані, але вже зараз можу констатувати, що за період з 2019 року і донині кількість тромбозів в Україні зросла втричі

«Ми оперуємо постковідні тромбоутворення. Причому у молодих людей, які до цього не перебували у групі ризику. Ми накопичуємо дані, але вже зараз можу констатувати, що за період з 2019 року і донині кількість тромбозів в Україні зросла втричі. Пов’язуємо це з «ковідом», оскільки людина, яка нині страждає на тромбоз, мала позитивний ПЛР-тест», – стверджує флеболог.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська у коментарі Радіо Свобода зауважила, що негативні наслідки від самої коронавірусної інфекції в рази вищі, ніж від вакцинації. Пацієнти з варикозом ризикують отримати тромбоз якраз через коронавірус, адже, за її словами, доведено, що коронавірус провокує згущення крові.

Сама по собі вакцинація не є причиною виникнення тромбозу, кажуть українські лікарі. Якщо взяти загальну популяцію людей, то ризик виникнення тромбозів буде вищим, ніж той, що отримали після вакцинації.

Ситуаціу, яка спостерігається у медіа-просторі, можна назвати справжньою дезінформацією, зазначає Анастасія Стоянова, головна менеджерка проєктів платформи для розвитку медицини та науки INgenius.

На своїй сторінці у фейсбуці вона пише, що AstraZeneca (або її аналог Covidshield) наразі перевіряється, оскільки «в дуже малої кількості пацієнтів, які були вакциновані, розвинулась венозна тромбоемболія, один з її найнебезпечніших проявів – ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії)».

Мова йде про трохи більше, ніж два десятки випадків, які, ймовірно, пов’язані з вакцинацією, натомість нічого невідомо про стан здоровֹֹ’я пацієнтів до щеплення. Як би страшно це не звучало, веде далі Анастасія Стоянова, але в такому випадку ризик виникнення ТЕЛА мають вагітні або жінки, що приймають оральні контрацептиви:

«Так як 1 з 6000 здорових раніше людей має венозну тромбоемболію після перельоту, який триває більше від 4 годин.

Це приблизно в 76 разів вищий ризик, ніж при вакцинації AstraZeneca (наразі відомо тільки про 37 випадків з 17 мільйонів вакцинованих в ЄС і Великій Британії). А також, якщо в вас нещодавно була операція, вам більше за 60 років, ви маєте ожиріння, рак чи інші захворювання.

Але ж ми не перестаємо вагітніти, оперуватися, літати за кордон і навіть старіти», – зауважує авторка посту.

Профілактика тромбозів

Якщо мова йде про тромбоз, спричинений ковідом, то хворі, які мають середній чи важкий перебіг коронавірусу, мають здати аналіз «D-димер». У пацієнта беруть кров і, якщо показники тромбонастороженості є високими, лікар призначає медикаменти для розрідження крові, розповідає Олексій Родіонов.

У випадку генетичної схильності до тромбоутворення, наявності варикозу пацієнт має вести здоровий спосіб життя, насамперед йому показані помірні фізичні навантаження. Крім цього, слід регулярно робити аналіз крові, вживати достатню кількість води, а також вживати у своєму щоденному раціоні більше рослинної їжі.