У найближчі місяць-два Україна сподівається отримати перші дози вакцини Pfizer – Мендель

Україна розраховує отримати перші дози вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у найближчі місяць-два. Про це заявила в коментарі Радіо Свобода речниця президента України Юлія Мендель.

«Впродовж року планується надання цих десяти мільйонів. Як тільки стане можливо, у найближчі місяць-два ми можемо отримати перші дози, може, три (місяці – ред.). Ми сподіваємося на найближчі місяць-два», – сказала Мендель.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбук заявив, що перші партії вакцини за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

«Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року. Щиро дякую гендиректорові компанії Pfizer доктору Альберту Бурлі за цю угоду. Сподіваюся, співробітництво між Україною і американськими компаніями-виробниками вакцин буде розширятися», – написав Степанов.

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

«Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це», – заявив Зеленський.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд отримав підтвердження про додаткове постачання майже мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше сказав, що МОЗ планує до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 не менш як 60% дорослих українців.