Британія: регулятор повідомив про 30 випадків утворення тромбів у вакцинованих препаратом AstraZeneca

Агентство з регулювання лікарських засобів та охорони здоров’я Великої Британії повідомило про загалом 30 випадків утворення тромбів у людей, які раніше отримали щеплення вакциною, розробленою Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. Втім у агентстві наголосили, що переваги «продовжують переважувати будь-які ризики».

Регулятор заявляє, що ризик, пов’язаний з цим типом тромбу, «дуже малий», і що населення повинно продовжувати вакцинуватися, коли їм пропонують цей препарат.

Наведені дані стосуються періоду до 24 березня. На той час у країні вже було введено понад 18 мільйонів доз вакцини.

У агентстві додали, що вони не отримували повідомлень подібні проблеми згортання крові після використання вакцини Pfizer/BionTech.

Стурбованість вакциною AstraZeneca спонукала деякі країни, включаючи Канаду, Францію і Німеччину, обмежити її використання лише літніми людьми.

Європейське агентство з лікарських засобів, регулюючий орган ЄС, заявило, що вакцина безпечна, хоча воно планує додаткові консультації після рішень національних органів охорони здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала країни продовжувати використовувати вакцину.