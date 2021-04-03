Британія: регулятор повідомив про 30 випадків утворення тромбів у вакцинованих препаратом AstraZeneca

Агентство з регулювання лікарських засобів та охорони здоров’я Великої Британії повідомило про загалом 30 випадків утворення тромбів у людей, які раніше отримали щеплення вакциною, розробленою Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. Втім у агентстві наголосили, що переваги «продовжують переважувати будь-які ризики».
Регулятор заявляє, що ризик, пов’язаний з цим типом тромбу, «дуже малий», і що населення повинно продовжувати вакцинуватися, коли їм пропонують цей препарат.
Наведені дані стосуються періоду до 24 березня. На той час у країні вже було введено понад 18 мільйонів доз вакцини.
У агентстві додали, що вони не отримували повідомлень подібні проблеми згортання крові після використання вакцини Pfizer/BionTech.
Стурбованість вакциною AstraZeneca спонукала деякі країни, включаючи Канаду, Францію і Німеччину, обмежити її використання лише літніми людьми.
Європейське агентство з лікарських засобів, регулюючий орган ЄС, заявило, що вакцина безпечна, хоча воно планує додаткові консультації після рішень національних органів охорони здоров’я.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала країни продовжувати використовувати вакцину.
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