В Узбекистані починається масова вакцинація від COVID-19

З четверга, 1 квітня, органи охорони здоров’я Узбекистану почали кампанію масової вакцинації від COVID-19, перші щеплення отримають жителі Ташкента і обласних центрів.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що люди в районних центрах і невеликих населених пунктах почнуть вакцинуватися 1 травня, а в більш віддалені райони вакцина надійде у червні.

Спочатку в країні з 32 мільйонами жителів для щеплення використають вакцину Vaxzevria, розроблену Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, а також китайсько-узбецьку вакцину ZF-UZ-VAC 2001.

У першу чергу щепитимуть людей, старших за 65 років, медичний персонал, людей з хронічними захворювання, вчителів, співробітників правоохоронних органів та військових.

В МОЗ Узбекистану заявили про створення в країні 3138 центрів вакцинації і 862 мобільних бригад для проведення кампанії.

В Узбекистані станом на 1 квітня офіційно зареєстрували трохи більше 83 тисяч випадків інфікування коронавірусом та 630 смерті від COVID-19.

Сусідній Киргизстан також почав програму з вакцинації від коронавірусу цього тижня.