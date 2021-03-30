Компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу

Англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала розроблену спільно з Оксфордським університетом вакцину від коронавірусу. Про це повідомили у Агентстві медичних продуктів Швеції.

Зазначається, що тепер препарат матиме назву Vaxzevria, втім допускається і використання старої назви, яка співпадала з назвою компанії.

У агентстві наголосили, що зміна назви вакцини не призведе до будь-яких інших змін у препараті. А от маркування та упаковка можуть відрізнятися.

Вакцина, розроблена AstraZeneca, вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Раніше цього місяця вакцина зіткнулася з проблемами, коли більш ніж десяток країн тимчасово призупинили її використання після того, як із нею пов’язали поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

Минулого тижня компанія оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19 до 76 відсотків. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.