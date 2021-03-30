Степанов: є домовленості на понад 22 мільйони доз вакцин від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників. Степанов сказав про це на брифінгу 30 березня.

«Це і компанія AstraZeneca, і компанія Pfizer, американська компанія Novavax, китайська компанія Sinovac. І далі ми будемо продовжувати укладати контакти і отримувати вакцини від інших, у тому числі, виробників. Це як прямі контракти, наприклад, на AstraZeneca Covishield чи з компанією Sinovac на вакцину Coronavac або з Novavax, так і контракти в рамках міжнародної ініціативи COVAX – та ж AstraZeneca і Pfizer», – сказав Степанов.

Термінів поставок цих вакцин до України міністр не навів.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 212 898 людей, двоє завершили вакцинацію.