Ефективність вакцин Moderna та Pfizer підтверджена в реальних умовах

Висока ефективність вакцин від COVID-19, вироблених фармацевтичними фірмами Pfizer / BionTech та Moderna, підтверджена дослідженням, проведеним серед медиків і співробітників швидкої допомоги, які надають допомогу зараженим COVID-19. Про це йдеться у звіті федерального Центру з контролю і профілактики захворювань США, оприлюдненому в понеділок.

Ефективність обох вакцин склала 90 відсотків. Перша з двох доз вакцини запобігла 80 відсотків заражень. Обидві вакцини вводяться у вигляді двох ін’єкцій з проміжком в кілька тижнів.

У групі з майже трьох тисяч вакцинованих і частково вакцинованих учасників дослідження за три місяці випробувань заразилися 11 чоловік. Ці дані підтверджують результати, отримані під час клінічних випробувань вакцин. Це дослідження також вказує на дієвість цих вакцин в запобіганні зараження новими мутаціями COVID-19, зокрема, так званим британським штамом, який вже був поширений у США під час проведення цього тестування.

Станом на 29 березня, близько 29 відсотків американців були вакциновані щонайменше однієї дозою вакцини від COVID-19.