StateWatch: за програмою закупівлі вакцин від COVID-19 освоєно 40% коштів

На кінець березня Міністерство охорони здоров’я витратило майже 1,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини від COVID-19 за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19», що складає 40% від загальної суми програми у чотири мільярди гривень, повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь Державної казначейської служби на свій запит.

«У рамках згаданої програми за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік передбачено 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 мільйона гривень. У свою чергу, за спеціальним фондом державного бюджету було виділено 1,38 мільярда гривень, з яких вже витрачено 1,35 мільярда. Загалом, відповідно до бюджетної програми вакцинації, цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними StateWatch, додатково з бюджету минулого року в грудні було сплачено 964,3 мільйона гривень за поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac. З урахуванням минулорічної сплати, на сьогодні за поставку вакцин в Україну загалом було сплачено понад 2,5 мільярда гривень, йдеться в повідомленні.

«Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою, складає 504 гривні. Таку ж ціну було сплачено за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield невідома. Проте, якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйони доз для України. Поки що відбулась поставка лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac», – повідомленяє StateWatch.

У МОЗ наведені дані наразі не коментували.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 212 898 людей, двоє завершили вакцинацію.