Вакцина CoronaVac пройде 10-денний контроль перед початком поширення – Ляшко

Перші 215 тисяч доз вакцини від COVID-19 CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech пройдуть лабораторний контроль, перш ніж їх розвезуть по регіонах, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це він розповів на ранковому брифінгу 26 березня.

«В Україну вчора надійшла вакцина інактивована від компанії Sinovac Biotech, це перші 215 тисяч доз вакцини. Вчора вона приїхала в Україну, зараз буде проходити 10-денний лабораторний контроль. Якщо буде успішно пройдено лабораторний контроль, буде передана до державного підприємства «Медичні закупівлі України» і розвезена до регіонів», – сказав Ляшко.

За його словами, ця вакцина, на відміну від десятидозної вакцини Covishield, є однодозною.

«Її в першу чергу будуть використовувати на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив. Зокрема пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, мобільні бригади будуть їздити по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть цих людей, а також їхніх опікунів. Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей 40 тисяч. У подальшому передбачається також повторне введення вакцини через 20 днів друге щеплення», – додав він.

Напередодні до України прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».