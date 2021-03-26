ЄС не узгодив розбіжності щодо розподілу вакцин. США збільшують плани щодо вакцинації від COVID-19

Лідери Європейського союзу не змогли врегулювати розбіжності щодо розподілу вакцин від COVID-19 серед держав-членів і попередили, що це може призвести до заборони на експорт деяких вакцин.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила 25 березня, що ЄС не дозволить експорт вакцин від COVID-19 в Сполучене Королівство та інші країни, поки фірми не виконають обіцяні поставки в ЄС.

«Думаю, що очевидно, у першу чергу компанія (AstraZeneca) повинна надолужити згаяне і виконати контракт, який у неї є з європейськими країнами-членами, перш ніж вона зможе знову брати участь в експорті вакцин», – сказала фон дер Ляєн на пресконференції після відеоконференції лідерів ЄС.

Нині під питанням опинилися вакцини із фабрики AstraZeneca в Нідерландах, який британський уряд розглядає як частину ланцюжка поставок.

Лідери країн ЄС так і не дійшли спільної думки, як слід розподілити очікувану партію з 10 мільйонів доз, і вирішили перенести переговори на майбутню зустріч своїх послів.

В рамках спільної програми закупівель, створеної Європейською комісією, дози розподіляються пропорційно, але деякі країни беруть менше своєї частки.

Більшість членів ЄС вважають, що система працює добре, але кажуть, що деякі країни зробили помилку, зосередившись на щепленнях від AstraZeneca замість того, щоб замовляти інші з переліку схвалених вакцин.

Попри затримки з поставками вакцин, країни ЄС, як і раніше впевнені, що до кінця літа будуть вакциновані 70 відсотків дорослого населення.

Фон дер Ляєн також озвучила оновлені дані про те, скільки доз вакцини експортував ЄС. За її словами, з грудня загальна кількість в 33 країни перевищила 77 мільйонів. Для порівняння, до кінця цього тижня в блок з 27 країн буде доставлено 88 мільйонів доз. А до другого кварталу цього року 360 мільйонів доз мають бути доставлені від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Тим часом вакцинація в Сполучених Штатах просувається вперед, що дозволило президенту Джо Байдену подвоїти свою мету щодо кількості доз, які будуть введені до кінця квітня, – до 200 мільйонів.

«Я знаю, що це амбітно, вдвічі більше за нашу початкову мету. Але жодна інша країна в світі не наблизилася, навіть близько, до того, що ми робимо, і я вірю, що ми можемо це зробити», – сказав він на своїй першій пресконференції.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від пандемії у всьому світі померли понад 2,7 мільйоналюдей, у тому числі понад 546 тисяч – в Сполучених Штатах.

Навіть за просування кампанії з вакцинації в США кількість щоденних інфекцій, як і раніше, значна, – майже 87 тисяч за минулу добу, 25 березня.

Багато європейських країн переживають третю хвилю пандемії, змушуючи владу вдаватися до жорстких карантинних заходів. Особливо потерпають Центральна і Східна Європа. Високий рівень інфікування COVID-19 – у Бразилії та Мексиці. 25 березня в Індії, вперше з листопада, було зареєстровано понад 50 тисяч нових випадків, хоч країна намагається не відставати від вакцинації.