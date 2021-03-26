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26 березня 2021, Київ 10:46
Новини | Коронавірус

У МОЗ виокремили три області, в яких особливо низькі темпи вакцинації від COVID-19

«Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня», каже Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров’я планує з’ясувати, чому Одеська, Харківська та Запорізька області демонструють низький рівень вакцинації населення, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Порівняно з попереднім тижнем, кількість вакцинованих в Україні зросла вдвічі. Чи задоволені ми темпами вакцинації? Не скрізь. На цьому тижні разом з міністром охорони здоров’я проводили селекторну нараду. Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій області. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатись найближчим часом на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації», – сказав Ляшко.

Ляшко висловив сподівання, що у квітні вакцинація населення зросте, якщо не буде перебоїв із поставками вакцин.

У Мінохорони здоров’я повідомили, що в Одеській області минулої доби зробили 330 щеплень, у Харківській – 480, у Запорізькій – 510 щеплень.

За даними МОЗ, за добу 25 березня в Україні зробили щеплення 18 738 людей із-поміж 174 325 від початку вакцинальної кампанії.

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