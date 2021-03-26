У МОЗ виокремили три області, в яких особливо низькі темпи вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує з’ясувати, чому Одеська, Харківська та Запорізька області демонструють низький рівень вакцинації населення, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Порівняно з попереднім тижнем, кількість вакцинованих в Україні зросла вдвічі. Чи задоволені ми темпами вакцинації? Не скрізь. На цьому тижні разом з міністром охорони здоров’я проводили селекторну нараду. Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій області. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатись найближчим часом на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації», – сказав Ляшко.

Ляшко висловив сподівання, що у квітні вакцинація населення зросте, якщо не буде перебоїв із поставками вакцин.

У Мінохорони здоров’я повідомили, що в Одеській області минулої доби зробили 330 щеплень, у Харківській – 480, у Запорізькій – 510 щеплень.

За даними МОЗ, за добу 25 березня в Україні зробили щеплення 18 738 людей із-поміж 174 325 від початку вакцинальної кампанії.