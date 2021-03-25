Зеленський підписав закон, який дозволяє отримати вакцину від коронавірусу за програмою COVAX

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує можливість отримання Україною вакцини від коронавірусу за програмою COVAX. Верховна Рада ухвалила цей закон 19 березня.

«Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету Міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу. Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє протягом чотирьох років.

Ініціатива COVAX, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я та Глобальний альянс вакцин та іммунізації, ставить собі за мету надати 2 мільярди вакцин для країн із низьким доходом до кінця 2021 року.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Наразі в Україні триває другий етап вакцинації проти COVID-19, під час якої щеплення отримують сімейні лікарі. За даними МОЗ, станом на ранок 25 березня, першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 155 587 українців.