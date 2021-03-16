«Вакцинова дипломатія» має сприяти справедливому розподілу вакцин у світі – МЗС Словенії

Світ має виступати спільним фронтом у боротьбі з COVID-19: нарощувати обсяги виробництва вакцин та справедливо розприділяти ті дози, що вже виготовлені. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Анже Логар за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Дуже важливо забезпечити справедливий розподіл обмеженої кількості вакцин серед країн світу. Тому ініціатива COVAX дуже слушна, наскільки я знаю, Україна бере участь в цій програмі. І в цьому розумінні дуже обережно треба ставитись до «вакцинової дипломатії», яка може руйнувати двосторонні відносини між країнами. Треба працювати як партнери в ці складні часи, поки ринок вакцин не буде повністю заповнений вакцинами», – наголосив Логар.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що раніше було досягнуто домовленості з низкою країн про отримання від них залишків вакцин. Утім, графіки вакцинації змістились в усьому світі, сказав він.

«Певні домовленості було досягнено, але графік постачання вакцин до власне цих країн ЄС було зірвано. Відповідно, посунулись і ці дати, коли країни можуть поділитись із нами цими вакцинами. Але це лише один із потенційних каналів із постачання вакцини. Ми фокусуємось на контрактах із безпосередніми виробниками вакцин», – додав Кулеба.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна виключає можливість закуповувати вакцину «Спутнік V» в Росії, адже Москва використовує її як політичний інструмент.

Міністр закордонних справ Республіки Словенія Анже Логар 16 березня прибув до Києва з робочим візитом. Планується, що в рамках дводенного візиту він проведе переговори з актуальних питань українсько-словенських відносин, обговорить подальші кроки для розвитку політичного діалогу та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.