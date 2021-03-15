Владна криза у Словаччині: уряд на межі відставки

Голова владної політичної партії «Свобода і солідарність» (SaS – Svoboda a solidarita), віцепрем’єр, міністр економіки Ріхард Сулик заявив, що не виключає можливості виходу з коаліції в разі, якщо прем’єром і далі залишатиметься Ігор Матович.

Ріхард Сулик при цьому зазначив, що готовий також піти з посади в разі, якщо у відставку подасть Матович.

«Слово «хаос» є те, що визначає рік правління Ігоря Матовича», – наголосив Ріхард Сулик, додавши, що за цей час прем’єр Матович «дійшов до конфлікту з президенткою (президентка Словаччини Зузана Чапутова – ред.), з ученими, з органами самоврядування чи ЗМІ».

Партія «Свобода і солідарність» визначила для Ігоря Матовича 24 березня останнім днем для ухвалення рішення.

У відповідності до Конституції Словаччини, зміна прем’єра означає відставку всього уряду. Однак, як зазначають ЗМІ, нинішня владна коаліція має в парламенті конституційну більшість і «могла б домовитись про формування нового кабінету міністрів, який би в свою чергу попросив парламент висловити йому довіру».

Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, ніби пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

Питання щодо використання російської вакцини без її реєстрації в ЄС останнім часом призвело й до політичних суперечок у сусідній Чехії. Там уряд припускав можливість закупити її заздалегідь в очікуванні на таку реєстрацію, але без неї не використовувати.

Президент Мілош Земан, відомий проросійськими поглядами, вимагає відставок посадовців, які заперечують проти негайного використання не схваленої в ЄС російської вакцини.

Європейське агентство медпрепаратів, що відповідає за схвалення лікарських препаратів для всього Євросоюзу, на цей час уже почало поточну перевірку вакцини «Спутнік V» за даними з різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

Єдиною тим часом країною ЄС, яка вже використовує російську вакцину зі своїм власним схваленням, без схвалення Євросоюзу, є Угорщина.