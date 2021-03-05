Чехія стала лідером у антирейтингу розповсюдження «ковіду» у світі. Щодня там фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19, й це при тому, що Чехія вчетверо менша за Україну за населенням. У лікарнях не вистачає місць, а кількість тяжкохворих наближається до рекордних 9 тисяч. Повільні в країні і темпи вакцинації, а президент Мілош Земан вже не проти вакцинувати населення російським «Спутніком-V», як це робитимуть у сусідній Словаччині. Цього тижня влада заборонила мешканцям полишати межі свого регіону та зобов’язала носити респіратори навіть на вулицях.