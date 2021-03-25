Коронавірус керує самітом Євросоюзу

Лідери Європейського союзу і країн-членів почали саміт-відеоконференцію, головними темами якої стають третя хвиля коронавірусних інфекцій, яка охоплює Європу, і брак вакцин від COVID-19. І навіть поява перед ними президента США Джо Байдена, перша після його обрання, відеозв’язком пізніше під вечір не відверне уваги від боротьби з коронавірусом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сподівався, що засідання цієї ради – саміт Європейського союзу – вдасться провести з особистою участю її членів. Але коронавірус не дозволив: через карантини й обмеження на подорожі у зв’язку з важкою епідемічною ситуацією в Європі йому довелося змиритися з відеоформатом.

Тим часом кампанія щеплення від COVID-19 у країнах Євросоюзу йде зовсім не так, як сподівалися – щоб уже до літа вакцинувати більшу частку дорослого населення й тим досягти колективного імунітету. Відразу кілька провідних компаній, виробників вакцин, що схвалені до застосування в ЄС, одна за одною заявили, що не можуть виконати умови контрактів і значно скорочують постачання вакцин для Євросоюзу.

Тим часом нині повністю прищеплені, обома необхідними для більшості вакцин дозами, тільки менш ніж 5 відсотків від 450 мільйонів мешканців Євросоюзу. Принаймні одну дозу отримали менш ніж 14 відсотків у ЄС.

А в Великій Британії понад 45 відсотків.

Британія має вакцини, ЄС – ні

І особливу увагу на саміті приділять саме Великій Британії, яка вже вийшла з ЄС. Серед компаній, які зривають графіки й обсяги постачання до Євросоюзу, – і британсько-шведська AstraZeneca. При цьому до Британії її вакцини йдуть без зривів і зволікань – у тому числі з виробничих ліній, що розташовані в країнах ЄС.

Та для Євросоюзу ця компанія надала тільки 19 мільйонів доз із 30 мільйонів, які вона пообіцяла в першому кварталі – при тому, що за контрактом вона мала надати в цей термін 120 мільйонів доз. Британія ж імпортувала з ЄС принаймні 11 мільйонів доз. Лондон каже, що просто зумів краще домовитися з виробниками.

Країни Євросоюзу теж сваряться між собою з приводу розподілу вакцин між державами-членами, і не всі раді з кроку Європейської комісії, який може дозволити блокування експорту вакцин із ЄС до таких країн, як Британія. Вона й сама виробляє вакцини, але не експортує їх.

І пропозиція Єврокомісії має на меті змусити такі компанії, як AstraZeneca, надати всі законтрактовані дози вакцин. Виконавчий орган ЄС також пропонує запровадити принцип експортної взаємності у відносинах із тими країнами з-поза меж Євросоюзу, які виробляють вакцини чи сировину для них.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс раніше цього тижня прямо вказав на Британію: він заявив, що з кінця січня «близько 10 мільйонів доз були експортовані з ЄС до Британії, і нуль доз був експортований із Британії до ЄС».

При цьому посадовці Євросоюзу дають знати, що пропонований механізм не буде запроваджений проти США, де теж виробляють вакцини для ЄС.

Як «справедливо» поділити вакцини

Але деякі країни-члени мають застереження проти такого механізму і можуть заблокувати його. Це, зокрема, Ірландія, Бельгія чи Нідерланди. Вони побоюються, що такий крок може порушити постачання й інших вакцин, таких, як компанії Pfizer, яка виробляє вакцини і для ЄС, і для Британії.

І тут постає ще одне непросте питання про розподіл тих вакцин, які Євросоюз таки отримав, між країнами-членами. Група держав на чолі з Австрією вимагає перегляду нинішнього механізму розподілу після того, як вони зробили ставку на дешевшу і простішу в зберіганні вакцину AstraZeneca, і якраз із її постачанням зараз найбільші проблеми.

Канцлер Австрії Себастіян Курц іще раз привернув увагу на нерівномірність розподілу вакцин серед країн-членів ЄС на пресконференції перед самим початком саміту. «Якщо тут не буде знайдено рішення, це може завдати такої шкоди Євросоюзові, якої ми не бачили вже давно», – сказав він.

Єдність, власне виробництво – і сподівання на підтримку США

На початку саміту президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що Євросоюзові зараз особливо потрібна єдність. «Нам потрібна довіра, ми маємо триматися разом і бути належним чином організованими», – сказав він.

Напередодні відеосаміту канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що проблеми з постачанням вакцин підкреслюють необхідність подвоїти зусилля для виробництва цих вакцин усередині Євросоюзу.

«Ми ясно бачимо, що британські виробництва працюють на Велику Британію. Сполучені Штати Америки не експортують, тому ми залежимо від того, що можемо виробити в Європі», – сказала вона.

На такому тлі відеопоява на саміті президента США Джо Байдена стає позитивною нотою: європейські посадовці раді, що відносини Європи з новою американською адміністрацією очевидно теплішають.

Якраз напередодні нинішнього саміту державний секретар США Антоні Блінкен перебував із дводенним візитом у Брюсселі і зустрічався з головами зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО і чільними посадовцями Євросоюзу. Представник Вашингтону пообіцяв тісну координацію в усіх галузях.