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24 березня 2021, Київ 18:59
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Могили копають з четвертої ранку: в Україні встановлено антирекорд смертності від COVID-19

Могили копають з четвертої ранку: в Україні встановлено антирекорд смертності від COVID-19
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Могили копають з четвертої ранку: в Україні встановлено антирекорд смертності від COVID-19

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В Україні встановлено антирекорд зі смертності від ускладнень коронавірусної інфекції: за минулу добу померли 342 людини.

Також зросла захворюваність. За добу медики зафіксували понад 14 тисяч нових випадків COVID-19: найскладніша ситуація зараз – в Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. У самій столиці України ситуація не краща: багато лікарень в Києві вже заповнені на понад 70%. (Відео Current time)

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