Могили копають з четвертої ранку: в Україні встановлено антирекорд смертності від COVID-19

Також зросла захворюваність. За добу медики зафіксували понад 14 тисяч нових випадків COVID-19: найскладніша ситуація зараз – в Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. У самій столиці України ситуація не краща: багато лікарень в Києві вже заповнені на понад 70%. (Відео Current time)



