Степанов прокоментував смерть щепленої від COVID-19 військової на Одещині

Смерть на Одещині військової, яка мала щеплення від COVID-19, ніяк не пов’язана з вакцинацією. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода, яке повністю буде опубліковане в суботу, 27 березня, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано», – каже міністр.

«Що стосується цієї людини (військової – ред.), я особисто спілкувався в тому числі після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини», – наголосив Степанов.

Міністр наголосив, що медики розслідують «кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації, незалежно від чого вона померла».

Причиною смерті військовослужбової, що настала за два дні після щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров’я повідомили в одеській лікарі, де зробили розтин померлої.

Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.

Як повідомило МОЗ із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ, жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca 21 березня. Вона мала бути залучена до завдань в рамках операції Об’єднаних сил, відтак належала до пріоритетної групи для вакцинації.

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще дев’ятеро осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала», – стверджують у міністерстві.

Як підкреслюють у МОЗ, вакцинація проти COVID-19 «не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин».

За даними міністерства, від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 137 026 людей, зокрема 590 «несприятливих подій» після імунізації, троє людей певний час були під наглядом лікарів, зараз всі вони здорові.

За даними Медичних сил ЗСУ, за час пандемії від коронавірусної хвороби одужали 17 546 військових, 53 померли. Першу дозу вакцини отримав 15 331 військовий.