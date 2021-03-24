У Чернівцях помер нещодавно щеплений провізор військового госпіталю. У МОЗ назвали попередню причину смерті

У міській клінічній лікарі Чернівців 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Попередня причина смерті чоловіка – гострий мозковий інсульт. У МОЗ наголосили, що він мав хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

У відомстві додали, що 15 березня чоловіку зробили щеплення від коронавірусу. Наступного дня о 17:25 його госпіталізували з інсультом.

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. В двох із них було підтверджено COVID-19. Через це забор матеріалу для ПЛР-тестування здійснили й в померлого для аналізу. Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював», – мовиться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що для встановлення точної причини смерті проведуть патологоанатомічне дослідження.

«МОЗ й надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації», – наголосили у міністерстві.

Там зазначили, що станом на 19 березня у світі було введено понад 397 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. «Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу», – підкреслили у МОЗ.

За даними міністерства, від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 137 026 людей, зокрема 590 «несприятливих подій» після імунізації, троє людей певний час були під наглядом лікарів, зараз всі вони здорові.