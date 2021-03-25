Сьогодні очікується перша пресконференція Джо Байдена на посаді президента США

Президент США Джо Байден, як очікується, дасть 25 березня свою першу пресконференцію на посаді глави держави. Про цей захід повідомила низка західних ЗМІ, вказуючи як орієнтовний початок конфеоренції – 19:15 за Києвом.

Хоча Джо Байден періодично відповідав на запитання журналістів, але повноцінної зустрічі з моменту вступу на посаду з медійниками не мав.

Захід відбудеться на 65-й день президентства Байдена, що пізніше, ніж було у його попередників. Попередні президенти збирали перші пресконференції переважно у проміжку від 20 до 40 днів після початку каденції.

Очікується, що проходитиме зустріч у Східній кімнаті Білого дому. Як повідомив напередодні телеканал CNN, орієнтовно із трьома десятками журналістів Джо Байден говоритиме, серед іншого, про пандемію COVID-19, виведення військ з Афганістану, мігрантську кризу тощо.

20 січня Джо Байден вступив на посаду президента США, склавши присягу на церемонії інавгурації у Вашингтоні.