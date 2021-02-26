Байден: США ніколи не визнають анексію Криму і разом з Україною протистоятимуть агресії Росії

Президент США Джо Байден у річницю вторгнення Росії до Криму заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

«У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії», – мовиться у заяві, оприлюдненій Білим домом.

Байден наголосив, що США продовжать роботу з метою притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права та агресію щодо України.

«Ми також продовжимо шанувати мужність і надію Революції Гідності, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни. Сполучені Штати як і раніше вірять у обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни», – йдеться у заяві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив про солідарність з Україною «у зв’язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.