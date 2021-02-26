Сім років спротиву Криму – марафон Радіо Крим.Реалії (трансляція)

У День спротиву окупації Криму і Севастополя Радіо Крим.Реалії проводить шестигодинний марафон. 26 лютого 2014 року депутати Верховної Ради Криму мали зібратися на позачергове засідання. Меджліс кримськотатарського народу, побоюючись, що на ньому може бути поставлене питання про «приєднання Криму до Росії», скликав прихильників територіальної цілісності України на мітинг під стінами кримського парламенту. У свою чергу, проросійські активісти зібрали біля будівлі Верховної Ради паралельний мітинг, на якому скандували: «Росія! Росія!». У той день проукраїнським активістам вдалося досягти своєї мети: позачергове засідання кримського парламенту не відбулося.

В якій суспільно-політичної ситуації перебував Крим напередодні російського вторгнення? Що відбувалося під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року? Чого проросійськи налаштовані кримчани чекали від приходу Росії? Що сьогодні відбувається на півострові? Як Україна захищає права своїх громадян у Криму? Які практичні результати може принести створення «Кримської платформи»?

У цей день в студії Радіо Крим.Реалії працюють: Сергій Мокрушин, Рустем Халілов, Тарас Ібрагімов, Олена Ремовська, Олександр Лащенко і Катерина Некреча.

Їхні гості: журналіст із Криму Микола Семена; севастопольська журналістка-розслідувач Тетяна Рихтун; експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова; голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров; український військовий журналіст, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов; кримський громадський активіст Сергій Акімов; постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич; міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко; народний депутат (фракція «Слуга народу») Єлизавета Богуцька; уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова; кримський адвокат Еміль Курбедінов; дружина засудженого фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва, координатор проєкту« Кримське дитинство» Муміне Салієва; аналітик КримSOS Євген Ярошенко; керівник Центру журналістських розслідувань Валентина Самар; перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук; український політолог Тарас Березовець; генеральний директор Політичного директорату МЗС України Петро Бешта; український журналіст, виконавчий продюсер «A: Крим» Осман Пашаєв; кримський журналіст, головний редактор «Радіо Кримських громад» Олександр Янковський; народний депутат (фракція «Голос») Сергій Рахманін; головний редактор газети «Къырым» Бекір Мамут; кримський бізнесмен, власник парку левів «Тайган» Олег Зубков; ялтинський активіст, головний редактор газети «Ялта» Сергій Сардико; перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України (2013-2019) Віктор Назаров.

Марафон Радіо Крим.Реалії пройде з 9.00 до 15.00 (з 8.00 до 14.00 за київським часом). Трансляцію прямого ефіру дивіться на каналах Крим.Реалії в YouTube і на Facebook. Почути нас може також Крим. Радіо Крим.Реалії мовить 24 години на добу на частоті 648 АМ, а також на 105.9 FM. Кримчани можуть безкоштовно телефонувати в ефір за номером 8 800 100 69 26 або писати на адресу: Krym_radio@rferl.org