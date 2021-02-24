У розвідці розповіли, скільки військових Росія перекинула в Крим до «референдуму» в 2014 році

Росія в 2014 році перекинула до Криму тисячі своїх військовослужбовців на момент проведення «референдуму», невизнаного Україною і країнами Заходу, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Росія перекинула до Криму близько семи тисяч військовослужбовців. На момент проведення «референдуму», на момент так званого приєднання Криму до Росії це було 20 тисяч військовослужбовців тільки у рамках Чорноморського флоту. Ми не рахуємо Національну гвардію, ФСБ та інші силові структури Росії, вони були теж заведені в цей період на територію Криму. Тоді ми говоримо про 18 тисяч військовослужбовців ЗСУ, але це загальна кількість: бойових підрозділів, забезпечення та інших підрозділів», – розповів він.

За словами Скібіцького, це були «добре навчені підрозділи».

«Коли ми говоримо про сім тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії, то це навчені, підготовлені бойові підрозділи, які проводять активні бойові дії. Це зовсім інший якісний склад – угруповання, що заходили на територію Криму. Тому там не просто треба одну цифру з іншою порівнювати, а порівнювати і потенціал, і систему управління. Це такий складний процес. А не просто вважати прості цифри, вони не покажуть повну картину, що склалася на той період часу», – зазначив представник української розвідки.

Раніше Скібіцький заявляв, що Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року.