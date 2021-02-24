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24 лютого 2021, Київ 08:53
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«Росія побоювалась, що Україна силою поверне Крим» (відео)

«Росія побоювалась, що Україна силою поверне Крим» (відео)
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«Росія побоювалась, що Україна силою поверне Крим» (відео)

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Росія побоювалась, що Україна силою поверне Крим, вважає Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Крим.Реалії ексклюзивно поспілкувалися зі Скібіцьким про Крим. Як Кремль використав військові навчання у Білорусі «Захід-2013» для окупації півострова? І як із окупацією пов’язана зимова Олімпіада-2014 у Сочі? Як російські військові, переодягнені у цивільне, допомагали так званій «самообороні» захоплювати Крим? Як ГРУ Росії випробовувало на півострові ПВК «Вагнер» та інші приватні військові компанії? Окупація Криму – це блискуча операція Путіна чи слабкість України в 2014-му?

Як Кремль використав військові навчання у Білорусі «Захід-2013» для окупації півострова? І як із окупацією пов’язана зимова Олімпіада-2014 у Сочі? Як російські військові, переодягнені у цивільне, допомагали так званій «самообороні» захоплювати Крим? Як ГРУ Росії випробовувало на півострові ПВК «Вагнер» та інші приватні військові компанії? Окупація Криму – це блискуча операція Путіна чи слабкість України в 2014-му?

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