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20 лютого 2021, Київ 14:18
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Як Україна готувалася до війни з Росією?

Як Україна готувалася до війни з Росією?
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Як Україна готувалася до війни з Росією?

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Як Україна готувалася до війни з Росією – з’ясовували Крим.Реалії. 20 лютого, сім років тому, розпочалась збройна окупація Криму.

23 лютого зафіксована вже широкомасштабна агресія Росії проти України. Чому анексія стала можливою взагалі? Чому ще у 2006 році Росія була загрозою для України, а вже в 2010 військову доктрину країни переписали? Що доповідала розвідка у 2013 і раніше? Чому не розгледіли загарбницькі апетити Путіна? І чому змогли показати міць на Тузлі у 2003 році і не змогли у 2014? Усі ці питання Крим.Реалії поставили безпосереднім учасникам тих подій – українським військовим. Перший заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗС України Віктор Назаров, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, представник ГУ розвідки МО України Вадим Скібіцький, адмірал ВМС України Ігор Воронченко та віцеадмірал Сергій Гайдук ексклюзивно розповіли, чому ж Україна не втримала Крим.



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