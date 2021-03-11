Окупація Криму не була операцією «з коліс» – генерал Назаров

Окупація Росією Криму не була операцією «з коліс», заявив генерал-майор Збройних сил України, колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Віктор Назаров в інтерв’ю Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Розвідка казала, що це було все з коліс, росіяни подивились, що в нас такий розвал, і випадково все це зробили. Це вже була спроба стрілки трохи відвести від себе, чого так трапилось. А вже потім, коли почався 2014 рік, а особливо кінець 2014-го року, 2015-го року, тоді їхня риторика змінилась, тоді вони вже кожного дня доповідали, що майже завтра на нас нападуть, і, притому, нападуть широкомасштабно», – сказав Назаров.

Він додав, що на кінець 2013 року Генштаб не мав інформації про наміри Росії анексувати Крим.

«На кінець 2013-го такої офіційно інформації не було. Коли всі ці події почалися, наприкінці 2013-го, на початку 14-го року, ті ж розвідники нас запевняли: «Та ні, не було в росіян ніяких планів, тим паче, в нас з ними договір, ми не ведемо один проти одного розвідувальну діяльність». Я кажу: «Ви може й не ведете, а вони точно це роблять і вас навіть не питають», – заявив Назаров.

Радіо Свобода готує запит про коментар української розвідки у відповідь на заяву Назарова.

У лютому 2021 року представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.